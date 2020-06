Assoro: disinfestazione nel territorio comunale, ecco il calendario

Il sindaco di Assoro Antonio Licciardo comunica che dalle ore 20,30 del 29 giugno alle ore 4 del 30 giugno, avrà luogo la disinfestazione della frazione San Giorgio, contrada Pianeti, San Vincenzo e Acquanova. Dalle ore 20,30 di giorno 30 giugno fino alle ore 4 dell’1 luglio si svolgerà nella zona Espansione, Firriato, San Giuseppe e campo sportivo, stazione Dittaino e Raddusa. Dalle ore 20,30 di giorno 1 luglio fino alle ore 4 del 2 luglio in zona centro storico dal ponte Incrocio verso via Pietro Nenni a salire.

“Si obbliga – scrive il primo cittadino – di non esporre panni, di non lasciare fuori qualsiasi tipo di indumento e giocattoli, di non lasciare fuori piante che possono essere messe al sicuro o comunque di non toccarle per le successive 24 ore, di tenere al sicuro animali domestici di qualsiasi specie, di non circolare a piedi o in macchina nelle zone interessate, di tenere chiusi balconi e finestre”.