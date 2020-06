Enna: niente processioni, quest’anno festa patronale solo in Duomo

Com’era prevedibile, il Covid frena anche i tradizionali festeggiamenti per la patrona di Enna, Maria SS. della Visitazione.

In ottemperanza al protocollo d’intesa fra la Conferenza Episcopale Italiana e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la nota Cesi con cui i Vescovi siciliani ritengono prematura la ripresa delle processioni, quest’anno tutte le celebrazioni, iniziate come da tradizione il 2 giugno e fino al 26 luglio, si svolgeranno esclusivamente in Duomo.

Messe, quindi, in chiesa madre anche lunedì 29 giugno, giorno dell’esposizione della statua di Maria Santissima, il 2 luglio, giorno della festa, a partire dalle ore 6,30 e solenne pontificale alle 11. Dall’11 al 18 luglio saranno celebrate le lumine, il 26 luglio la conclusione dei festeggiamenti.

In Duomo consentito l’ingresso ad un massimo di duecento fedeli, obbligatorio indossare le mascherine.