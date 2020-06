Enna: la Polizia penitenziaria in aiuto alla Croce Rossa donando una somma di denaro

Il personale della Polizia Penitenziaria ha donato una somma di denaro alla Croce Rossa di Enna, raccolta tra tutti gli operatori del carcere. I soldi sono stati consegnati dal direttore della Casa Circondariale “L.Bodenza” , Gabriella Di Franco , alla presenza del comandante di Reparto Marco Pulejo, del comandante del Nucleo provinciale, Giuseppe Scarlata, del sovrintendente capo, Giuseppe Lo Guzzo, al presidente della Croce Rossa di Enna, Antonino Insinga accompagnato del suo vice Mario Petralia.

“La croce rossa è una risorsa importante per il carcere di Enna – dice la direttrice Di Franco – è stata sempre presenti e di aiuto, ancor di più in questa fase delicata della vita carceraria legata all’emergenza covid”.

Essenziale, infatti, l’ausilio dei volontari, con in testa Rosalinda Giurdanella che, giornalmente, sono presenti in istituto per aiutare nel pre-triage e facilitare le procedure che permettono l’ingresso in carcere dei familiari dei detenuti in sicurezza.