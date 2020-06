Enna: i ristoratori presentano video che racconta la città e la sua cucina

Un video per raccontare Enna e la sua tradizione gastronomica, un video che vede assieme diciotto ristoratori che, al tempo del covid, vogliono andare avanti.

E’ il video clip autoprodotto da un gruppo di proprietari di ristoranti per fare conoscere Enna e i suoi piccoli gioielli monumentali, la natura ma anche la sua cucina. Un video che parla ai siciliani e che parla ai turisti del mondo, che invita a visitare il capoluogo più alto d’Europa. Il lavoro, firmato dal videomaker Cristiano Sgrò, sarà presentato alla città il prossimo lunedì 29 giugno alle ore 21,15 in Piazza Duomo.

E’ già un piccolo miracolo che diciotto operatori della ristorazione, superando divisioni e antagonismi, siano riusciti a mettersi assieme in un comitato spontaneo denominato CREU, comitato ristoratori ennesi uniti, con un unico obiettivo, pubblicizzare la città. In un momento di crisi, l’esperienza ennese è la dimostrazione che il futuro è l’unione, per capitalizzare esperienze e lanciare un messaggio globale che ha un unico denominatore: insieme si può.