Enna: rotonda ospedale, al via l’installazione del sovrappasso

A partire da oggi fino a domenica si procederà al montaggio del sovrappasso nei pressi della rotonda dell’ospedale Umberto I ad Enna Bassa. Il passaggio dei mezzi sarà pertanto consentito da via D’angelo per la direzione Pergusa-Enna Bassa, mentre per la direzione Enna Bassa-Pergusa si procederà o dalla via Civiltà del Lavoro e Hotel Federico II o dalla strada provinciale di c.da Torre. I mezzi pesanti e i mezzi pubblici per entrambe le direzioni dalla strada provinciale di contrada Torre.

A darne comunicazione gli assessori Giovanni Contino e Biagio Scillia.