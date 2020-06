Enna: il Lions dona ventilatore all’Umberto I

Ancora gesti di solidarietà e attenzioni per il lavoro svolto all’Umberto I divenuto in fase emergenziale ospedale Covid. Il Governatore Lions Angelo Collura, con una piccola cerimonia, ha consegnato un ventilatore per pazienti di Medicina Interna (già Covid 2) – Area subintensiva. Soggetti delicati con condizioni respiratorie critiche che sono stati in cura all’ospedale di Enna in piena epidemia e che si trovano nel nosocomio deputato per altrettanti patologie respiratorie.

Presenti alla consegna, come si vede dalla foto, il direttore generale Francesco Iuduca, il direttore sanitario Emanuele Cassarà, Angela Montalbano direttore del presidio, Fabrizia Segreto, Presidente di Zona Lions, Angelo Collura Governatore Lions, Luigi Messina delegato area vista – distretto Lions 108YB Sicilia e oculista presso l’Umberto I e, ancora, Francesco Grillo Lions Enna, Giuseppe Iraci pneumologo Medicina Interna di Enna e Mauro Sapienza Direttore Medicina Interna di Enna.