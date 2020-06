Enna. Decoro urbano e differenziata, Scillia: “Intensificati i controlli”

Si intensificano i controlli a Enna per migliorare il decoro urbano e consentire una corretta raccolta differenziata dei rifiuti. Lo comunica l’assessore Biagio Scillia che fa il punto della situazione a circa un mese dall’avvio operativo degli ispettori ambientali.

“Siamo felici – ha dichiarato – dell’operato che stanno svolgendo questi nostri concittadini che in maniera del tutto volontaria contribuiscono al bene comune della nostra città. Avviata la fase di formazione e informazione, gli ispettori ambientali hanno redatto diversi verbali di accertamento relativamente al volantinaggio non regolare, hanno avviato controlli nel mercato settimanale e presso utenze domestiche e non domestiche. Anche la polizia municipale ha intensificato i controlli, specialmente in contrada Staglio dove sono presenti i cassonetti a servizio di utenze non servite dal porta a porta. Con l’ausilio del sistema di videosorveglianza fisso e mobile sono state elevate – ha proseguito – diverse sanzioni nei confronti di utenze servite dal porta a porta che utilizzano tali cassonetti, o di utenze che non effettuano la differenziata o abbandonano ingombranti. Ci appelliamo al senso civico di tutti affinché vengano seguite le regole in materia di differenziazione dei rifiuti e di decoro del territorio”.