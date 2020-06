Caltanissetta: Diocesi, lunedì 29 giugno Messa crismale e intitolazione piazza a “Mons. Alfredo M. Garsia”.

Lunedì 29 giugno, solennità dei SS. apostoli Pietro e Paolo, alle ore 10.00, in Cattedrale, si svolgerà la solenne concelebrazione eucaristica, presieduta dal Vescovo Mons. Mario Russotto, durante la quale saranno consacrati gli Olii Santi del Crisma, dei Catecumeni e dell’Unzione degli Infermi, rito tradizionalmente legato alla S. Messa Crismale del Giovedì Santo che, quest’anno, non si è potuta celebrare a causa delle restrizioni per l’emergenza sanitaria del Coronavirus.

Il 29 giugno è anche l’anniversario di ordinazione presbiterale del Vescovo Mario (39°) e di moltissimi sacerdoti diocesani tra cui l’arciprete di Mussomeli, Sac. Pietro Genco, che festeggia il cinquantesimo anniversario di Sacerdozio.

Secondo i Decreti episcopali del 25 marzo e dell’11 maggio, alla celebrazione in Cattedrale potranno partecipare tutti i Sacerdoti della Diocesi, i Diaconi (e aspiranti), i Religiosi, i Seminaristi e un rappresentante dei fedeli laici per ogni parrocchia.

Al termine della S. Messa Crismale, il Vescovo e il Sindaco della città, Roberto Gambino, si recheranno presso l’area del posteggio cosiddetto Ponte Bloy a Caltanissetta dove, alle ore 12.15 procederanno alla intitolazione dell’area, assegnandole il toponimo di “Piazza Mons. Alfredo M. Garsia, VII Vescovo di Caltanissetta”.

La delibera N. 51 era stata adottata dalla Giunta Municipale del Sindaco Giovanni Ruvolo l’11 aprile 2019 e successivamente approvata dalla Prefettura di Caltanissetta, a firma del Prefetto Cosima Stani, con l’emissione del Decreto di Autorizzazione del 19 agosto 2019.

La scelta di quell’area è stata compiuta in considerazione di tre diversi motivi. Innanzitutto perché su quella superficie, la sera del 9 maggio 1993, provenendo da Agrigento atterrò l’elicottero del Papa San Giovanni Paolo II, venuto in Visita Apostolica a Caltanissetta, dietro pressante invito del Vescovo Garsia che in quel luogo lo accolse per primo.

In secondo luogo perché al Ponte Bloy solitamente sostano i Circhi equestri e le giostre itineranti, realtà socio-pastorali di cui il Mons. Garsia si è preso cura per moltissimi anni, nella sua qualità di Presidente Nazionale della Migrantes, la Fondazione della Conferenza Episcopale Italiana che si occupa della mobilità umana (emigrati, immigrati, fieranti e circensi, naviganti, Rom e Sinti).

In ultimo perché su quell’area la nuova denominazione non comporterà la modifica di numeri civici.

Martedì 30 giugno, alle ore 18.00, sempre in Cattedrale, il Vescovo conferirà, durante la celebrazione eucaristica, i ministeri del Lettorato ai Seminaristi Gaetano Sfragara e Michele Taibi e dell’Accolitato a Giuseppe Provenzano e Gianluca Tirrito, ed ammetterà tra i candidati all’Ordine Sacro i Seminaristi: Calogero Antonio Caputo, Andrea Criscuoli, Arcangelo Lo Cascio e Fra Pablo Martins da Silva CR.

Entrambe le celebrazioni, S. Messa Crismale e Conferimento dei Ministeri, saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina FB Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Caltanissetta.