Nicosia: apertura lotto Nord-Sud, Trentacoste: “importante segnale al territorio”

Ecco quanto dichiarato dal Sen Trentacoste in merito all’apertura del orto B4S sulla Nord-Sud:

“oggi diamo un importante segnale al territorio e all’intero entroterra siciliano. Quella appena consegnata ai cittadini è un’opera che migliora notevolmente la sicurezza stradale e genera nuova speranza per il completamento di questa arteria, attesa da troppo tempo.

È questo che rappresentano i 6,7 chilometri del lotto B4b sulla SS117 bis Nord-Sud.

Lo sappiamo bene, c’è ancora tanta strada da fare, in questo caso in senso letterale. È per questo motivo che continuerò a seguire da vicino l’avanzamento degli altri cantieri e della progettazione.

Adesso, – conclude – puntiamo ad avere la consegna di quanti più chilometri possibili del Lotto B4a (già a luglio è prevista la consegna di altri 2 chilometri circa) e di cominciare quanto prima i lavori del Lotto B5 (svincolo di Nicosia), in modo da poter completare, finalmente, la connessione con Mistretta”.