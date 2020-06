Enna: Cup Asp, venerdì anticipata la chiusura del call center

Domani, venerdì giorno 26 giugno, il call center del CUP (Centro Unico di Prenotazione) dell’ASP di Enna cesserà l’attività alle ore 16 e non alle 17, per permettere l’aggiornamento della centrale telefonica dell’intero stabile dell’azienda situato in viale Diaz n.49 e via Calascibetta n.1.

“Ci scusiamo per i disagi che potranno derivarne e che abbiamo cercato di ridurre al minimo – scrive il responsabile Medicina Specialistica e CUP, dr. Francesco la Tona – anche in considerazione della delicata fase di riavvio delle attività ambulatoriali”.