Calcio: Nino Proto nuovo presidente del S. Anna Enna

Nino Proto è il nuovo presidente del S. Anna Enna. Ieri sera è avvenuto il passaggio di consegne tra Antonio Tamburella, presidente dimissionario che ha condotto la società in questi ultimi quattro anni dalla rifondazione, e Nino Proto, giovane imprenditore e già presidente dell’azienda Believe.

“Sarà un’esperienza nuova – ha commentato Proto – che ci offrirà una possibilità di crescita e miglioramento reciproco. Sono abituato a dare il 100% nelle attività imprenditoriali che svolgo, e come per l’azienda che gestisco, lo farò anche per questa gloriosa società”.