Calcio: Nicola Cosimano è il nuovo allenatore della Leonfortese

Nicola Cosimano è il nuovo allenatore della Leonfortese. A darne comunicazione la società.

Si tratta di un ritorno, Cosimano è ex calciatore anche della Leonfortese, oltre che di Palermo, Gangi, Acireale, Modica, Belpasso, Enna, Adrano, Siracusa, Noto, Troina, Biancavilla, Misterbianco, Real Avola e San Leone Catania. E’ stato anche allenatore dell’Enna Calcio in Promozione e in Eccellenza (nella scorsa stagione).