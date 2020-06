Sommatino: abbandonano rifiuti per strada creando microdiscariche, 2 persone sanzionate.

Nell’ambito di servizi di controllo del territorio e nello specifico di quelli mirati alla tutela ambientale, all’individuazione e rimozione delle cosiddette microdiscariche e al contrasto del degrado, personale della Stazione CC di Sommatino, a seguito di accertamenti, nella giornata di ieri identificava due persone residenti in quel comune, resesi responsabili di abbandono di rifiuti in quella C.da Corvaia – SP 175. Le stesse venivano sanzionate ai sensi dell’art. 192 c. 1 e 255 c. 1 DLGS 152 del 03.04.2006, che prevede una sanzione ammnistrativa da €300 a € 3.000,00, contestando, nello specifico, la sanzione di € 600,00 (il doppio del minimo).