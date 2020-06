Enna: la Guardia di Finanza festeggia il 246° anniversario della sua fondazione

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna ha festeggiato il 246° anniversario della fondazione del Corpo con una sobria cerimonia a carattere interno e non in armi, riservata ai militari dei reparti operanti nella provincia di Enna, partecipata da una rappresentanza della locale Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Come di consueto, la celebrazione ha avuto inizio con la lettura dei messaggi del Capo dello Stato e del Comandante Generale del Corpo. E’ poi proseguita con una breve allocuzione del Comandante Provinciale, Col. t. ISSMI Giuseppe Licari, che, dopo aver tracciato una breve sintesi del bilancio dell’attività operativa svolta nell’anno 2019, e con riferimento al periodo compreso dal 1 gennaio al 31 maggio 2020 in relazione alle attività emergenziali epidemiche, si è soffermato sull’impegno straordinario profuso dalle Fiamme Gialle ennesi chiamate, in conformità alle direttive operative impartire dell’Autorità di vertice, a vigilare sull’osservanza delle stringenti misure di contenimento del contagio e, nel contempo, concorrere alle necessarie attività di sostegno, comunicazione e sensibilizzazione per attenuare la situazione di sofferenza e di difficoltà manifestata da cittadini, imprese e professionisti a causa della pandemia da Covid-19.