Caltanissetta: i poliziotti della Questura ricordano i colleghi Salvatore Falzone e Michele Pilato, nel sedicesimo anno della loro scomparsa.

Oggi la Questura di Caltanissetta ha commemorato l’ispettore superiore Salvatore Falzone e il vice sovrintendente Michele Pilato, già in servizio alla Squadra Mobile, tragicamente deceduti in servizio a causa di un incidente stradale. I due poliziotti, la mattina del 24 giugno 2004, si stavano recando in auto a Gela per lo svolgimento di delicate indagini finalizzate alla cattura di un pericoloso latitante. A causa delle restrizioni del covid-19, quest’anno la cerimonia commemorativa si è svolta in forma ristretta con la sola presenza dei familiari delle vittime, di rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e delle organizzazioni sindacali. In ricordo delle vittime il Questore Giovanni Signer, alle ore 09.30, alla presenza del signor Prefetto Cosima Di Stani, ha deposto una corona presso il Monumento ai caduti della Polizia di Stato antistante alla Questura. Di seguito, alle ore 10.00, presso la Chiesa “Regina Pacis”, si è svolta una messa in suffragio dei due poliziotti, celebrata dal cappellano della Polizia di Stato, Don Vicente Genova.