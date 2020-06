Enna: Panoramica, lavori sbloccati. Entro 15 giorni consegna dei lavori

Concluso questa mattina l’iter progettuale della Sp 28, Panoramica di Enna.

La conferenza dei servizi convocata al Genio civile ha detto il suo ultimo si. Adesso solo la consegna dei lavori che deve avvenire entro 15 giorni da oggi per iniziare la ricostruzione dell’importante, per non dire vitale, arteria del capoluogo.

Ex Provincia, Libero consorzio di comuni, e ditta SCS Costruzioni edili srl vorrebbero fare un graditissimo regalo alla comunità ennese consegnando i lavori giovedì 2 luglio nel giorno della celebrazione di Maria Santissima della Visitazione, patrona di Enna. Particolarmente soddisfatto l’ingegnere capo dell’ex Provincia Paolo Puleo: “adesso posso dire di aver mantenuto la parola con la città di Enna. Appena ho preso servizio all’ex Provincia mi sono dato questa priorità e sono felicissimo di averla portata a termine. Lo dovevo alla città e ad una comunità che sento mia e alla quale sono legatissimo”.

Puleo sa bene di aver fatto un grosso lavoro e lo ha potuto fare grazie ai collaboratori: “il merito di questo obiettivo centrato va suddiviso con tutto l’ufficio tecnico dell’ex Provincia che ha sempre collaborato con grande solerzia, impegno e professionalità. Un grazie – conclude Puleo – particolare al dott. Vitale, responsabile del procedimento del quale ho potuto apprezzare disponibilità e grande senso dell’impegno professionale”.

I lavori per un importo di 4 milioni e 300 mila euro saranno completati in poco più di un anno e riguarderanno ricostruzione, consolidamento e miglioramento sismico del viadotto esistente. Come si ricorderà il primo crollo si ebbe nel 2009. Poi grazie all’impegno del presidente della Provincia Giuseppe Monaco e del suo assessore Antonio Alvano il cantiere per la ricostruzione stava per essere attivato nel 2015, ma un nuovo crollo riportò tutta la procedura ad un nuovo inizio.

Adesso, speriamo senza nuovi blocchi, nell’inizio del cantiere.

Paolo Di Marco