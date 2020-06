Enna: Palazzo della Banca d’Italia, giovedì si inaugura mostra

Giovedì 25 giugno alle ore 19, presso la Prefettura di Enna, sarà presentata la mostra documentaria “La Città Aurea. Urbanistica e Architettura a Enna negli anni Trenta”. Seguirà l’inaugurazione dell’allestimento presso il Palazzo della Banca d’Italia. L’iniziativa è stata curata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna.

L’ingresso sarà contingentato, consentito ai visitatori provvisti di protezione individuale. Gli organizzatori raccomandano di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e di rispettare il percorso segnalato. La mostra sarà visitabile fino al 26 luglio, tutti i giorni dalle 9,30 alle 13.

Domenica 5 luglio alle ore 9,30 è in programma una visita guidata (in collaborazione con l’ordine degli architetti) dal Palazzo della Prefettura e in vari edifici del Viale Diaz. Domenica 12 luglio, invece, visita guidata alle 9,30 a Borgo Cascino, alle 12 nel Villagio Pergusa.

Da lunedì 6 luglio a mercoledì 24 luglio, presso i locali dell’Archivio di Stato ad Enna Bassa, saranno esposti grafici e disegni originali inerenti la progettazione e la cantieristica negli ani trenta. Sarà visitabile lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.