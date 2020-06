Enna: Nello Musumeci e Alberto Samonà all’inaugurazione della mostra “La città Aurea”

Apre i battenti giovedì 25 giugno alle 19.00 nella sede della Banca d’Italia d’Italia di Enna la mostra “La città Aurea. Urbanistica e architettura a Enna negli anni ’30” che potrà essere visitata tutti i giorni dalle 9.30 alle 13. L’inaugurazione sarà preceduta da una presentazione che si svolgerà nel salone di rappresentanza della Prefettura, alla presenza del Prefetto di Enna, Matilde Pirrera, del Presidente della Regione, Nello Musumeci, e dell’Assessore dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Alberto Samonà.

La mostra, che fa parte di un progetto di ricerca avviato dalla Presidenza della Regione Siciliana e dall’Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, intende ricostruire e approfondire il tema delle trasformazioni avvenute nel tessuto urbanistico ed architettonico della Sicilia nel periodo tra le due guerre.

L’esposizione di Enna, dopo quelle di Catania, Agrigento e Ragusa, rappresenta la quarta tappa di un progetto che attraverserà tutta la Sicilia per concludersi, alla fine dell’anno, a Palermo dove, oltre accanto alle espressioni artistiche ed architettoniche del capoluogo, verranno esibiti i pannelli più rappresentativi delle mostre realizzate nelle nove province.

Le testimonianze architettoniche degli anni ‘30 connotano ancora oggi fortemente il tessuto urbano della città di Enna che, essendo stata elevata in quegli anni a rango di capoluogo di provincia, è diventata teatro di un intenso fervore costruttivo in cui architetti, urbanisti e progettisti hanno fatto a gara per trasformare l’antica struttura medievale in una città moderna e adeguata alla sua nuova funzione e dove le numerose opere pubbliche e private ancora presenti hanno rappresentato il tentativo di coniugare innovazione e tradizione.

L’esposizione, curata dal Soprintendente per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna, Nicola Francesco Neri, e dal direttore della sezione per i Beni Architettonici, Angelo Giunta, consta di una serie di pannelli che espongono fotografie attuali e d’epoca delle opere realizzate nel ventennio, notizie storiche, disegni e progetti del periodo che sono stati reperiti negli archivi del Comune e dello Stato. Si avvale, inoltre, di contenuti multimediali tra cui alcuni filmati d’epoca dell’istituto Luce e un video appositamente prodotto dal regista Davide Vigore.

In collaborazione con l’Ordine degli Architetti sono previste visite guidate nei luoghi di maggior interesse come Borgo Cascino e il villaggio Pergusa. Inoltre, l’Archivio di Stato di Enna metterà a disposizione dei visitatori gli originali dei documenti, dei disegni e dei progetti relativi alle opere edificate nel periodo in questione.