Enna: sterilizzazione cani padronali, i punti di vista della Lega Nazionale del Cane e dell’Associazione Aronne

Continuiamo a parlare di sterilizzazione dei cani padronali ad Enna, partendo dall’assunto, già affrontato nei nostri precedenti articoli, che le sterilizzazioni dei cani padronali possono essere effettuate anche dai veterinari privati. Ecco l’opinione dell’avvocato Tania Cipolla, membro della Lega Nazionale per la Difesa del Cane – delegazione Sicilia, componente dell’ufficio legale “L’Altra Zampa” di Catania e coordinatrice dell’ufficio legale Confederazione Associazioni Animaliste Sicilia.

“Il progetto dell’Assessore Scillia – sostiene l’avvocato Cipolla – rappresenta un’importante strategia, soprattutto in una terra come la Sicilia, dove le politiche di contenimento del randagismo sono state fallimentari e il fenomeno ha raggiunto ormai una dimensione fuori da ogni controllo con una spesa pubblica annua solo per i rifugi ricovero di circa 28 milioni di euro l’anno”.

Secondo Cipolla bisognerebbe incentivare quei Comuni, come quello di Enna, che investono nella prevenzione, ovvero nelle attività che contrastano la proliferazione incontrollata dei cani padronali, i cui cuccioli indesiderati vengono abbandonati incrementando il randagismo, con conseguente aggravio per le casse comunali.

“Il progetto ennese – prosegue l’avvocato – che ho avuto il piacere di esaminare insieme alla Presidente della LNDC Piera Rosati e allo staff legale di cui faccio parte, è meritevole di essere incoraggiato proprio dall’Asp, che ha invece competenze sui cani vaganti e di appartenenza del Comune, come specificato dall’Assessorato alla Salute. Non si comprende su quali basi l’Asp di Enna abbia potuto pretendere di effettuare tale servizio in via esclusiva e, soprattutto, non si comprendono le ragioni per cui il servizio di sterilizzazione nel gennaio 2019 sia stato interrotto bruscamente malgrado il suo indiscusso successo, causando con buona probabilità, un aumento del numero di cani per abbandono”.

Tania Cipolla sostiene che il “modello Enna” deve costituire un “un esempio virtuoso per altri comuni siciliani”. A dare manforte alle dichiarazioni dell’avvocato Cipolla arriva, da Agrigento, il dott. Sandro Fanara, presidente e socio fondatore dell’associazione animalista Aronne che, in buona sostanza, sostiene che “le sterilizzazioni dei cani padronali sono il vero focolaio del randagismo. È la prima volta che vedo in Sicilia un’amministrazione comunale agire sulla vera origine del randagismo”.

Secondo Fanara, solo agendo sui cani padronali si può estirpare il problema alla radice: “sono anni che lo gridiamo con forza, come continuiamo a ribadire che i canili sono assolutamente inefficaci alla risoluzione del problema”. Per Fanara occorre “arrivare a casa delle persone” e fare capire loro l’importanza delle sterilizzazioni e mettere tutti nelle condizioni economiche e culturali per sterilizzare. “Se non si parte dai cani padronali – conclude – non si risolverà mai il problema del randagismo, non solo ad Enna o Agrigento, ma in tutto il sud Italia”.

Quindi, alla luce di queste ulteriori dichiarazioni di professionisti, esperti e conoscitori di questa realtà, la domanda che ci poniamo è sempre la stessa: se siamo alla presenza di una chiara volontà politica legittimata anche dal parere dell’assessorato regionale, se appare evidente l’importanza delle sterilizzazioni dei cani padronali per eliminare alla radice il problema del randagismo, se le richieste di sterilizzazione di detti cani sono numerose, perché il progetto continua ad essere bloccato?

Manuela Acqua