Enna: Coronavirus, solo 2 i contagi in provincia, entrambi di Troina

Due e non sette i pazienti Covid in provincia di Enna, entrambi provenienti da Troina. Anche il numero dei positivi nell’Ennese diverge da quelli divulgati oggi dal bollettino della Regione.

Il primo caso si trova nella propria abitazione, il secondo, proveniente dall’Oasi, è ricoverato da una ventina di giorni al San Marco, uno dei nosocomi siciliani designato Covid Hospital dalla Regione per le province di Catania e Enna. La paziente proveniente dall’Oasi fa parte del vecchio focolaio esploso nell’Istituto di Ricerca che si sarebbe ripositivizzata.

Angela Montalto