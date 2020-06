Enna: cosa blocca la lotta al randagismo?

Ad Enna da tempo il randagismo è un vero problema. L’assessore Biagio Scillia ha proposto nel 2018 un progetto, approvato dalla giunta, di incentivazione alla sterilizzazione a tappeto dei cani padronali. Il progetto nasce dall’intenzione di eliminare il problema alla base, evitando che le cucciolate indesiderate e abbandonate vadano ad incrementare il numero di cani randagi presenti in città.

Il piano di Scillia ha avuto subito un interessante riscontro fra i cittadini, tant’è che tra la fine del 2018 e l’inizio del 2019 sono stati 53 i cani sterilizzati ed altre 88 le richieste. Non è stato possibile evadere ulteriori richieste “a causa – come ha più volte affermato l’Assessore – di ingiustificati cavilli burocratici e di discordanti pareri sulle Linee Guida della Regione Siciliana”.

Ed è proprio l’interpretazione delle Linee Guida della Regione Siciliana il motivo del contendere dell’annuale disputa fra Scillia, Asp e il dirigente comunale in materia. Mentre Scillia sostiene che le sterilizzazioni dei cani padronali non sono di competenza esclusiva dell’Asp e che, quindi, possono essere espletate anche da veterinari privati, il direttore del dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASP Ireneo Sferrazza ed il dirigente comunale Area 1 Paolo Puleo, sostengono, invece, che le sterilizzazioni sono di competenza esclusiva dell’Asp e che la sterilizzazione deve essere indirizzata “nell’ordine ai cani randagi e a cani padronali fuori controllo”, e che “l’eventuale sterilizzazione dei cani non rientranti in questa definizione dovrebbe essere valutata comunque, in momenti successivi”.

Per farla semplice: secondo l’Asp solo il loro ente può provvedere alle sterilizzazioni dei cani, ma non di tutti, solo di quelli randagi e di quelli padronali fuori controllo. E le sterilizzazioni ai cani padronali? Quelli che, per intenderci, sono tra i maggiori responsabili delle cucciolate indesiderate?

A risolvere le lotte di posizione, arriva la Regione.

Scillia, infatti, ha chiesto formale parere all’Assessorato Regionale alla Salute che così si è espresso: “la sterilizzazione dei cani padronali non è di competenza esclusiva del servizio sanitario pubblico”.

Lo scorso venerdì si è svolta una conferenza di servizi alla presenza, tra gli altri, dell’assessore Scillia, del dr. Sferrazza e dell’ing. Puleo. Tutto risolto? Neanche per idea.

In pratica, durante la conferenza il dr. Sferrazza ha sostenuto che, causa gli ultimi DPCM Covid-19, l’incontro avrebbe dovuto essere rimandato; Puleo, dal canto suo, ha sottolineato come il suo ufficio non abbia mai interrotto la sterilizzazione dei cani padronali (che, dati alla mano, risulta ferma a gennaio 2019) e che, a causa della carenza di personale, non potrà ottemperare alle richieste dell’amministrazione e alle tempistiche indicate, rimanendo tuttavia disponibile ad affrontare la problematica.

“La situazione è chiara, – chiosa Scillia – l’ingerenza nell’agire politico della burocrazia determina spesso l’immobilismo delle cose e questo è grave perché si danneggia l’interesse pubblico e per questo non ci sono giustificazioni che tengano, soprattutto quando quelle che si avanzavano chiaramente non sono più valide. Con riferimento agli uffici comunali, – prosegue l’Assessore -bisognerà valutare l’eventuale conflitto di interessi dell’area interessata, a gestire i diversi aspetti economici del randagismo attualmente assegnati, proprio come avvenuto qualche anno fa ed eventualmente modificarne le competenze; con riferimento, invece, ai soggetti terzi interessati, semplicemente inoltreremo una comunicazione con la quale si chiederà di concordare loro una cifra congrua e compatibile con i parametri previsti dalla legge per effettuare ogni singolo intervento di sterilizzazione, autodeterminandoci in caso di mancato tempestivo riscontro”.

E allora, se c’è una volontà politica, se c’è un parere dell’assessorato regionale che chiarisce e legittima il progetto, se ci sono le richieste, perché le sterilizzazioni dei cani padronali non partono?

Manuela Acqua