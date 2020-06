SS117 Nord-Sud: settimana prossima lotto B4b sarà consegnato ai cittadini

“Ottime notizie per il nostro territorio, un nuovo lotto della SS117 NordSud, il B4b, è stato definitamente completato e sarà consegnato ai cittadini il prossimo giovedì 25 giugno”.

Lo annuncia il deputato del Movimento Cinque Stelle Andrea Giarrizzo.

“Continua così il nostro impegno sulle infrastrutture viarie dell’entroterra siciliano, per troppo tempo dimenticate e che oggi, finalmente, beneficiano della dovuta attenzione. Un risultato importante e motivo di orgoglio anche per me, reso possibile grazie all’impegno che abbiamo portato avanti con Fabrizio Trentacoste e Giancarlo Cancelleri, alle imprese che stanno lavorando a ritmi sostenuti sui nostri cantieri e ad Anas”.