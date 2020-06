Enna: sport e cultura, la città accoglie l’Asd Barbagianni’s

Sono partiti alle 4 di questa mattina da Messina i componenti dell’ASD Barbagianni’s per arrivare ad Enna, la città del sorriso. Ad attendere l’arrivo della squadra al Castello di Lombardia, Mauro Todaro, imprenditore ennese ed ideatore di Gogòl e l’Assessore del Comune di Enna Biagio Scillia.

“Il sorriso – ci raccontano i componenti della squadra – è stato il pretesto per venire ad Enna, perché curiosi di scoprire la città del Sorriso“.

E, proprio per questo, l’associazione per un mondo di sorrisi, ha voluto omaggiare tutta la squadra con una calamita personalizzata raffigurante Gogòl con il logo della società sportiva Enna Messina 2020.

“Sono felice – ha detto Todaro – che più passa il tempo e più la città di Enna viene identificata come la città che sorride, la città del sorriso. Gogòl è nato con questo obiettivo di positività e acquista, nel tempo, sempre più sostenitori e persone che comprendono quanto importante sia guardare alla vita e al futuro con positività e fiducia. L’aver legato un simbolo che rappresenti positività, resilienza e sorrisi al territorio sta portando sempre più i suoi frutti”.

L’ASD Barbagianni’s nasce nel 2014 ad opera di 9 appassionati di ciclismo che sentono forte l’esigenza di coniugare la loro passione per questo sport con la conoscenza e la valorizzazione del territorio. Nel pomeriggio, dopo una degustazione dei prodotti tipici ennesi, faranno rientro a Messina.

“Momenti di aggregazione, di sport e di cultura come questi, – ha commentato l’Assessore Scillia – devono fare da volano per riportare alla sua centralità la nostra Enna. E’ bello vedere come bene si coniugano lo sport, le idee di un nostro imprenditore che con Gogol porta avanti il nome della nostra città e le bellezze artistiche di Enna; elementi che, tutti insieme, rendono la nostra città attrattiva e con un potenziale altissimo per il futuro”.

Manuela Acqua