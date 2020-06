Troina: abbattimento delle barriere architettoniche, la città si dichiara “aperta e solidale”

Con delibera di giunta l’amministrazione comunale ha dichiarato Troina “Città Aperta e Solidale”, aderendo all’iniziativa “R.A.RE – Registro Rampe Raccordate”, lanciata dalla Cooperativa sociale “BANDIERA LILLA”, con sede a Savona, che raggruppa tutti gli enti che scelgono di inserire nei propri capitolati d’appalto apposite disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade e negli edifici pubblici.

Obiettivo, realizzare raccordi delle rampe e degli scivoli esistenti con il manto stradale, per migliorare le condizioni di mobilità dei cittadini, con particolare riferimento a quelli affetti da disabilità, ma anche anziani, mamme con passeggini e persone con difficoltà di deambulazione.

L’adesione al progetto, gratuita, prevede l’obbligo, per le imprese appaltatrici di lavori di asfaltatura e manutenzione del manto stradale nel Comune di Troina, di raccordare, senza alcuno scalino, tutte le rampe e gli scivoli pedonali nel tratto interessato dall’intervento.

“Considerato che a Troina da decenni è presente un ente di rilevanza nazionale ed internazionale come l’Irccs Oasi Maria Santissima sul fronte della disabilità e non solo – spiega il sindaco Fabio Venezia – non potevamo non aderire a questa iniziativa, che si coniuga appieno con il progetto ‘Oasi Città Aperta’, quale luogo in cui deboli e forti vivono e si aiutano insieme, portato avanti dal suo instancabile fondatore padre Luigi Ferlauto. Grazie alla presenza, ai valori ed alla missione dell’Oasi, Troina intende promuovere i valori della solidarietà e dell’integrazione ed adottare ogni iniziativa al riguardo, diventando appunto città aperta e solidale”.