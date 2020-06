Enna: ciclismo e turismo, arriva domani da Messina l’Asd Barbagianni’s

I componenti dell’ASD Barbagianni’s domani, sabato 20 Giugno, alle ore 4 partiranno da Messina per una passeggiata cicloturistica di circa 400 chilometri sino ad Enna, dove l’arrivo è previsto per mezzogiorno.

L’iniziativa, come tante, bloccate dall’emergenza Covid-19, soltanto adesso potrà concretizzarsi. La randonnèe, composta da circa ventuno ciclisti, dopo una breve escursione e degustazione di prodotti tipici della cucina ennese farà rientro a Messina nel pomeriggio.

L’ASD Barbagianni’s nasce nel 2014 per volontà di nove appassionati che, amanti della bici, scoprono l’esigenza di coniugare la bici sportiva con la conoscenza e la valorizzazione del territorio. Ieri si è tenuto un incontro con il vice sindaco del Comune di Messina Salvatore Mondello e l’assessore allo sport Giuseppe Scattareggia.