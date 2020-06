Enna: Asp, da lunedì progressivo ripristino delle attività assistenziali ambulatoriali

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, in linea con gli atti di indirizzo dell’Assessorato della Salute in tema di ripristino progressivo delle attività assistenziali dopo l’emergenza Covid-19, informa che da lunedì 22 giugno sono ripristinate le visite e le prestazioni differibili (D) e programmabili (P), comprese quelle di fisiokinesiterapia, presso i seguenti poliambulatori: Enna (Ospedale “Umberto I” e Poliambulatorio Enna Alta); Piazza Armerina (Ospedale “M. Chiello” e P.T.A. presso Corpo “F”); Nicosia (Ospedale “C. Basilotta” e Poliambulatorio); Leonforte (Ospedale “F.B.C.” e P.T.A.).

In una fase successiva, saranno ripristinate le prestazioni “D” e “P” anche in tutte le rimanenti sedi di erogazione distrettuali.

Permangono fruibili, presso tutti i siti di erogazione aziendali, le prestazioni “U” e “B”, mai sospese. Gli ambulatori specialistici sono aperti, presso tutte le sedi dell’ASP, ospedaliere e territoriali, anche nelle fasce pomeridiane, con ripristino pressoché integrale della preesistente offerta oraria. Le visite domiciliari, nelle more di specifiche ulteriori indicazioni, permangono erogabili solo per prestazioni ritenute indifferibili, concordate con lo specialista e previa valutazione del rischio di contagio nell’ambito del nucleo familiare dell’Assistito. Le prestazioni di Medicina dello Sport sono ripristinate come di seguito: sede di erogazione di Nicosia e Piazza Armerina, a far data dal 22/06/2020 nelle medesime fasce orarie e giornate preesistenti alla sospensione; sede di Enna, prossimamente con successiva comunicazione. La sede di Agira permane temporaneamente sospesa.

I protocolli di accesso alle prestazioni ambulatoriali presso le Strutture Ospedaliere e Territoriali sono quelli indicati negli atti di indirizzo assessoriali, che saranno messi in pratica presso le Strutture ambulatoriali.

L’Asp invita i cittadini a considerare che il ripristino delle attività prevederà un distanziamento sia delle prestazioni che degli utenti e che, pertanto, è necessario il rispetto degli orari indicati nella prenotazione al fine di evitare assembramenti e di facilitare le operazioni di pre-triage prima della prestazione.

“Ci scusiamo sin d’ora – si legge nella nota stampa – per eventuali disagi, che si confida siano limitati, connessi alla complessa fase di ripartenza”.

Le prenotazioni, al momento, potranno essere effettuate tramite il Call Center al numero 800.67.99.77 da telefono fisso e al numero 0935/520.810 da telefono cellulare, tutti i giorni dalle 8.15 alle 17.00, o tramite le Farmacie aderenti alla convenzione con l’Azienda Sanitaria (elenco disponibile sul sito internet istituzionale aziendale www.aspenna.it ). A breve sarà ripristinata la possibilità di gestire prenotazioni, modifiche e disdette dall’apposita sezione del sito istituzionale.

Riguardo al pagamento della quota di partecipazione (ticket), sarà possibile effettuare l’operazione presso le ricevitorie della Lottomatica o presso le Farmacie convenzionate, al pari della prenotazione. A breve sarà ripristinata la possibilità di effettuare i pagamenti anche presso gli sportelli fisici del CUP che, in questa fase di riavvio, resteranno chiusi al fine di garantire il distanziamento.