Gagliano Castelferrato: prima raccolta sangue nelle autoemoteche

Le autoemoteche dell’Asp di Enna fanno tappa a Gagliano Castelferrato, ieri, mercoledì 18, la prima raccolta sangue grazie ai mezzi accreditati nel mese di marzo.

“Durante questi ultimi mesi di pandemia – ha spiegato il Responsabile del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, Francesco Spedale – le autoemoteche piuttosto che fungere da centri mobili di raccolta sono state ubicate all’esterno dell’Umberto I di Enna e del Basilotta di Nicosia per garantire ai volontari di donare in sicurezza. Questa scelta è stata vincente e ha consentito di non avere grosse riduzioni nel numero di donazioni, garantendo l’autosufficienza provinciale e contribuendo a quella della nostra regione”. Una soluzione che, per altro, ha ricevuto l’apprezzamento della Regione, per avere garantito sia la sicurezza dei donatori che quella dei lavoratori. “Dopo il periodo di emergenza, abbiamo dato il via, con grande entusiasmo, alle raccolte esterne con l’utilizzo delle due nuove autoemoteche per raggiungere in maniera capillare tutto il territorio provinciale”, continua il primario. Importante il contributo fornito a Gagliano, da Padre Ruggiero Pietro Antonio, per la prima donazione di sangue, che ha registrato grande interesse. Il prossimo appuntamento è fissato per il 24 giugno.

Francesco Spedale, ha seguito sin dall’inizio il progetto per l’acquisto delle due autoemoteche: “Rivolgo un grazie particolare alla Direzione Strategica dell’ASP che ha a cuore progetti per la salute del territorio e che ha sempre creduto nell’importanza del lavoro dei Servizi Trasfusionali dell’ASP di Enna”.

Anche Padre Ruggiero ha espresso la sua soddisfazione: “Grazie all’interessamento del Direttore Generale, Francesco Iudica, all’operatività dei medici Francesco e Rosalba Spedale e dell’infermiere Giacomo Messina, dopo tanti anni nella nostra città si ricomincia con la donazione di sangue. Si tratta di un obiettivo raggiunto e di un importante punto di partenza per il rilancio di un aspetto del volontariato sicuramente tra i più importanti. Come ha detto domenica scorsa Papa Francesco: la donazione di sangue è un’occasione per stimolare la società a essere solidale e sensibile verso chi ha bisogno. Sono convinto – ha concluso Padre Ruggiero – che il mondo non si cambi a parole ma con gesti concreti di empatia; rinnovo, pertanto, tutta la mia riconoscenza ai donatori per quanto hanno fatto e faranno”.