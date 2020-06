Enna: gli assessori di Italia Viva Gargaglione e Russo rimettono le deleghe assessoriali nelle mani del Sindaco

Gli assessori di Italia Viva Paolo Gargaglione e Salvina Russo rimettono il loro mandato nelle mani del sindaco Maurizio Dipietro indicando l’apertura alla Lega quale causa scatenante della possibile rottura.

Una posizione dura e ben decisa illustrata alla stampa dal coordinatore Francesco Alloro davanti ai massimi responsabili regionali del partito, i deputati regionali D’Agostino e Sammartino e la senatrice Sudano.

Adesso la palla passa in mano al primo cittadino che per tenere dentro la coalizione il partito di Renzi deve assicurare che non esiste alcun discorso politico con la Lega, né diretto, preparazione di una lista, né indiretto, con candidati salviniani camuffati dentro liste civiche o del sindaco.

I parlamentari hanno tenuto a precisare che nella conferenza stampa ha parlato il partito. Questo perchè è evidente che alcuni esponenti renziani non sono perfettamente in linea con questo percorso. Sicuramente tale decisione potrà portare alla rottura con alcuni consiglieri quali Rosalinda Campanile e Peppe La Porta. Nei prossimi giorni tutto sarà più chiaro. A Dipietro l’ultima parola.

Paolo Di Marco