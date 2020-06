Enna: bonus acqua, luce e gas, prorogate domande al 31 luglio

La Cgil comunica che è stato prorogato al 31 luglio il termine per la presentazione delle domande per il bonus di luce, gas e acqua. Si tratta dello sconto sulle bollette destinato alle famiglie che hanno un reddito annuo non superiore a 8.265,00 euro, oppure a 20.000,00 euro se hanno tre o più figli a carico.

Le domande, sia di rinnovo per coloro che già ne godono, sia per le nuove, vanno inoltrate ai comuni di residenza con l’apposito modulo reperibile presso il sito web dell’ARERA che è l’Autorità nazionale di regolazione per l’Energia, Reti e Ambiente. Alle domande dovrà essere allegato l’Isee, la carta di identità e il codice fiscale.

Lo sconto sulle bollette dura un anno.