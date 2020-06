Enna: abusi sui minori in un centro di riabilitazione, condannato psicomotricista

La Corte d’Appello di Caltanissetta ha confermata in appello la condanna a 3 anni e otto mesi di carcere per un psicomotricista cinquantenne, in servizio presso un centro di riabilitazione dell’ennese, accusato di avere approfittato delle condizioni psichiche delle sue vittime per indurli a compiere e subire atti sessuali.

Pesanti le pene accessorie. L’uomo è stato, anche, interdetto, in perpetuo, da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno, interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e in perpetuo da qualsiasi incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, da strutture pubbliche o private frequentate da minori. A pena espiata il fisioterapista condannato, per un anno non potrà avvicinarsi a luoghi frequentati abitualmente da minori. La corte di Appello ha condannato il professionista, anche, al risarcimento danni nei confronti dei due minori vittime che si erano costituite parti civili, assistiti dagli avvocati Eleanna Parasiliti Molica e Biagio Scillia.

L’inchiesta della polizia di Enna aveva portato all’arresto del fisioterapista nel 2014. L’uomo, mascherando le sue perversioni sconosciute alla direzione della struttura, che si è costituita anche parte civile, approfittava di ragazzini disabili ai quali mostrava immagini pornografiche, inducendoli poi a ripetere gli atti sessuali che avevano visto. Una vicenda torbida e agghiacciante, alla quale come hanno sottolineato gli inquirenti, i responsabili e gli operatori del centro erano totalmente estranei. Un’indagine nata dai sospetti dei genitori dei bambini vittime dell’uomo, che avevano notato strani atteggiamenti e improvvisi sbalzi di umore.

Fonte ANSA