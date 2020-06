Caltanissetta: Sabato incontro streaming sulle “Comunità rinnovabili per un mondo migliore” a cura di Open politiche aperte.

Sabato 20 giugno a partire dalle 16.00 – in diretta dalla pagina Facebook di Open politiche aperte – si svolgerà un incontro intitolato Comunità rinnovabili. Per un mondo migliore per affrontare le tematiche connesse allo sviluppo di politiche volte alla tutela dell’ambiente e alla rigenerazione urbana.

Alla diretta, organizzata dal movimento Open politiche aperte e moderata dal coordinatore di Open Davide Capodici, interverranno: Rocco Gumina, presidente dell’Associazione “Alcide De Gasperi”; Ivo Cigna, presidente di Legambiente Caltanissetta e Alessandro Ciulla, presidente di Eclettica.

Durante la diretta potranno essere inviati dei messaggi, delle riflessioni e delle domande per discutere con i relatori e avanzare proposte e idee.