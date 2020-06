Enna: #MaturitàVentiVenti, per 1500 studenti al via gli Esami di Stato

Anche quest’anno è arrivata la “Notte prima degli esami”; inizia domani la #MaturitàVentiVenti come recita uno degli hashtag più in voga sui social.

Saranno 1500 gli studenti che in provincia di Enna sosterranno, a partire da domani 17 giugno, gli Esami di Stato che, per via della pandemia da Coronavirus e il particolare protocollo, rimarranno più degli altri impressi nella storia collettiva del Paese oltre che personale.

Una Maturità a due metri di distanza, diversa nella pratica ma non per il batticuore degli studenti che diventano grandi. Libri e mascherina sottobraccio, i ragazzi si recheranno a scuola, dopo tre mesi di fermo imposto dal virus, per sostenere l’unica prova prevista: l’orale. La campanella suonerà alle 8,30 e ogni seduta durerà un’ora circa per un totale giornaliero di cinque candidati. Gli istituti, trentadue in tutta la provincia (48 le commissioni), si sono preparati per garantire ambienti salubri; per ogni cambio studente passeranno 15 minuti per sanificare gli ambienti e saranno previsti percorsi differenziati. Ogni aula potrà ospitare un massimo di dieci persone: il presidente della commissione, sei membri interni, il candidato che può accompagnarsi con un amico o parente e un componente del personale tecnico. I maturandi, oltre alla loro preparazione, dovranno certificare il loro stato di salute e, se vorranno, potranno abbassare la mascherina durante la discussione. I più timidi magari useranno il dispositivo come “diversivo” per non tradire l’emozione, la maggior parte non scorderà che il Covid-19 li ha separati dal sorriso dei compagni di una meravigliosa avventura durata cinque anni. Saranno gli unici, infatti, ad aver rinunciato alla “mitica” gita di fine anno, dove si saldano le amicizie. Saranno i primi e speriamo gli unici ad aver abbandonato troppo presto i banchi per testare la didattica a distanza.

Dalla redazione di EnnaLive buona fortuna!

Angela Montalto