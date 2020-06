Enna: Asp, approvato l’Atto Aziendale

L’Atto Aziendale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna è stato approvato con Decreto Assessoriale n. 483 del 4 giugno 2020. Con delibera n. 857 del 12 giugno c.m., l’Azienda ne prende atto per i provvedimenti conseguenti.

La proposta del nuovo Atto Aziendale era stata trasmessa in Assessorato nel mese di febbraio 2020 dopo i passaggi istituzionali previsti, tra cui il confronto con le Organizzazioni Sindacali e la Conferenza dei Sindaci.

“L’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Sanitaria sono disciplinate con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti dalle disposizioni regionali” si legge nel documento. In esso, sono esplicitati la visione aziendale, la mission istituzionale, la struttura organizzativa e l’organigramma.

“Ampia rilevanza – si legge nella nota dell’Asp – è attribuita alla partecipazione dei cittadini e alla relazione con la società civile. Organo aziendale è infatti il Comitato Consultivo delle Associazioni, chiamato, tra l’altro, a esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti, sugli atti di natura sanitaria della Direzione. Tra i principi ispiratori del nuovo Atto Aziendale sono contemplati l’orientamento ai bisogni dell’utenza, il miglioramento dei processi clinico-assistenziali e l’integrazione territorio-ospedale. In riferimento alla struttura organizzativa, l’organizzazione dipartimentale è assunta come modello ordinario di gestione operativa in ambito amministrativo e sanitario. Sono esplicitate funzioni e strutture all’interno dei quattro Distretti Sanitari (Enna, Nicosia, Piazza Armerina e Agira) e dei Presidi Ospedalieri, classificati come DEA (Dipartimento Emergenza Urgenza e Accettazione) 1° livello (P.O. Umberto I), Ospedali di base, (Piazza Armerina e Nicosia) e Ospedale zona disagiata (Leonforte)”.

La delibera di recepimento dell’approvazione dell’Atto Aziendale dell’ASP di Enna è pubblicata sull’albo pretorio online del sito istituzionale www.aspenna.it.