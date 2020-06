Aidone: prosegue la valorizzazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto di proprietà del Ministero dell’Interno

Con la prossima sottoscrizione della concessione in uso gratuito al Comune di Aidone della ex Chiesa di San Domenico (Chiesa di San Vincenzo Ferreri), prosegue l’azione di promozione e valorizzazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto di proprietà del Ministero dell’Interno.

Nel caso particolare si tratta di un sito di rara bellezza che si vuole riportare alla pubblica fruizione nell’ambito di una sinergica collaborazione e scambio interistituzionale sul tema dei beni culturali ed ambientali e sulla relativa conservazione e promozione degli stessi, quale volano per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio e, in particolare, delle zone interne e contribuirà ad implementare quel necessario circuito turistico, prevendendo, fra l’altro, un importante intervento di restauro per il quale il Comune di Aidone ha già predisposto un apposito progetto che verrà illustrato e reso pubblico nell’occasione.

L’iniziativa voluta dalla Prefettura di intesa con il Comune di Aidone e la collaborazione della Soprintendenza di Enna e che vede il fattivo coinvolgimento di tanta parte della società civile e dell’associazionismo culturale, si svolgerà giovedì 11 giugno prossimo alle ore 11.00.