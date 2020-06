Pallamano: l’Orlando Haenna fa richiesta di ripescaggio in A2

L’Orlando Pallamano Haenna comunica di aver inoltrato la richiesta di ripescaggio in serie A2 per la prossima stagione.

“Pur essendo arrivata prima nella regolar-season con quattro punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici Aretusa Sr e Scicli – si legge nella pagina facebook della società – tutti i pronostici sono favorevoli in quanto l’Orlando Haenna oltre ad essere arrivata prima è una delle società più longeve della pallamano italiana. In casa Orlando Haenna si respira già aria di festa”.