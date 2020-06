Caltanissetta: Diocesi, domenica messa e processione nella Solennità del Corpus Domini.

Domenica 14 giugno, nella Solennità del Corpus Domini, in tutti i comuni della Diocesi, come è ormai tradizione, si svolgerà una sola processione del Santissimo Sacramento al livello cittadino.

La partecipazione alla processione rispetterà le indicazioni contenute nel Decreto del Vescovo sulle celebrazioni e gli eventi in tempo di coronavirus dell’11 maggio 2020 che prevede, nel pieno rispetto delle norme in vigore, solo la presenza del Clero, dei Religiosi e delle Religiose e solo qualche rappresentante dei ministri straordinari.

A Caltanissetta, alle ore 18.00, in Cattedrale, il Vescovo presiederà la solenne concelebrazione eucaristica con tutti i sacerdoti del vicariato cittadino, prima della processione del SS. Sacramento – unica in tutta la città – che, come da Decreto del Vescovo, si svolgerà con «la partecipazione di tutti i Sacerdoti e Diaconi (e aspiranti), Religiosi e Religiose, Seminaristi e solo quattro rappresentanti dei ministri straordinari. I fedeli laici onorino con la preghiera e particolari addobbi ai balconi il passaggio del Santissimo Sacramento».

La partecipazione al pontificale presieduto dal Vescovo in Cattedrale sarà consentita, secondo le vigenti disposizioni, fino ad una capienza massima di 200 persone.

La celebrazione in Cattedrale e la processione saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook (Ufficio Comunicazioni Sociali Diocesi di Caltanissetta) e sul canale YouTube (Diocesi di Caltanissetta).