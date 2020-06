Enna: pubblicata pagina facebook ufficiale dell’Assessorato al Randagismo

E’ stata pubblicata la pagina ufficiale dell’Assessorato al randagismo e al Diritto degli animali del Comune di Enna ad opera dell’Assessore Biagio Scillia.

“Nelle nostre intenzioni – spiega l’Assessore Scillia – c’è sicuramente quella di istituire un sito online dove sarà possibile visionare tutti i cani in adozione con tutte le informazioni utili. Siamo partiti adesso con la pagina facebook perché lo riteniamo un modo semplice e veloce per entrare in contatto immediato”.

Nella pagina facebook, periodicamente aggiornata, sarà possibile trovare le foto e le informazioni su tutti i cani in adozione, le modalità per farne richiesta e le informazioni sulle agevolazioni per chi decide di adottare un cane.

“Il problema del randagismo non è sicuramente facile da gestire. Ho iniziato – prosegue Scillia – da subito a cercare di governarlo nel migliore dei modi, attraverso le sterilizzazioni a tappeto dei cani randagi e padronali che, per tutta una serie di intoppi burocratici, dopo una partenza con richiesta numerosissime, abbiamo dovuto stoppare. Adesso siamo pronti per ripartire meglio di prima”.

Ma le novità sul mondo del randagismo ennese non si esauriscono qui, infatti, si aspetta solo la modifica del PRG (che non dovrebbe più tardare) per la creazione di un canile comunale ad Enna, nella zona di c.da Scarlata, attraverso il project financing, per avere finalmente la gestione “in casa” dei randagi evitando, così, di continuare a pagare cifre alte ai canili di altre province.

“Insomma – conclude l’Assessore Scillia – c’è tanta carne al fuoco per poter finalmente avere una visione del randagismo a 360gradi e per poterlo gestire nel modo più pratico, economico e funzionale di sempre, non dimenticando mai l’amore ed il rispetto per i nostri amici a quattro zampe”.

Ecco il link per accedere alla pagina:

https://www.facebook.com/AssessoratoRandagismoEnna/?modal=admin_todo_tour