Enna: lunedì riparte il servizio navetta, il 1° luglio il piano sosta con le strisce blu

Da lunedì 15 riparte il servizio navetta nella città di Enna.

“La vita della città, seppur con le limitazioni dovute, sta riprendendo come prima e, come prima dell’istituzione del piano sosta, riprendono i problemi legati alla viabilità e al traffico. Il servizio delle navette gratuite che da Porta Pisciotto accompagnano i cittadini in centro ed il piano sosta ad esso collegato è stato, per ovvie ragioni, bloccato ma, ora più che mai, si rende necessario che venga riattivato”.

Con queste parole l’assessore Biagio Scillia comunica l’imminente ripartenza del servizio navetta sospeso per via del covid-19. Nelle giornate a seguire inizierà anche il controllo della viabilità.

“La situazione in città – prosegue Scillia – inizia a diventare insostenibile. L’inciviltà sta superando ogni limite accettabile. Il 15 giugno si riparte con il servizio navetta e, insieme ad esso, riprenderanno i controlli sul territorio per poi arrivare alla riattivazione del piano sosta e, quindi, delle strisce blu, a partire dal 1° luglio, così come lo avevamo lasciato a marzo. Enna si sta rialzando ed è necessario riprendere da dove avevamo lasciato”.