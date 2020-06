Aidone: locali alla cooperativa Morges, tre associazioni chiedono un incontro al Sindaco

Ancora non si sblocca l’accordo fra il Comune di Aidone e la cooperativa sociale Morges per la concessione in comodato gratuito a quest’ultima dei locali comunali, prima destinati all’università Kore, che l’ateneo non ha mai utilizzato. Tale blocco pregiudica un finanziamento di 220 mila euro concesso alla cooperativa da Invitalia, di cui il 70 per cento, circa 179 mila euro, verrà erogato a fondo perduto. La somma, necessaria per dare concreta attuazione agli scopi sociali, potrebbe del tutto decadere già a settembre se la cooperativa non sarà in grado di relazionare a Invitalia e banche la conclusione della fase procedurale.

Per dare un impulso il presidente della Morges Mauro Romano ha invitato ad un incontro i rappresentanti di tre associazioni aidonesi, Archeoclub, Ecomuseo e Università del tempo libero. Le tre associazioni, da tempo, hanno stipulato con la cooperativa un protocollo d’intesa per far decollare l’attività che ha scopi imprenditoriali ma anche sociali e culturali. Non a caso il vero obiettivo perseguito dai quattro soggetti è lo sviluppo del turismo a Morgantina e nel museo dove è custodita la Venere.

L’incontro, che ha avuto luogo mercoledì 10 giugno presso i locali della fondazione Marida Correnti, è stato proficuo poiché ha fatto il punto della situazione ed ha motivato i rappresentati delle tre associazioni a chiedere un appuntamento al sindaco Nuccio Chiarenza. Romano, dal canto suo, ha mostrato tutta la documentazione che stata inoltrata tramite pec all’amministrazione comunale senza ottenere una risposta formale se non assicurazioni verbali che i locali sarebbero stati concessi, cosa che ancora oggi a due mesi da settembre non è avvenuta.

Com’è noto la cooperativa si occupa di promozione turistica ed è inserita all’interno del circuito dei “Teatri di Pietra” con “residenza operativa” fissata ad Aidone. I locali individuati dall’amministrazione aidonese sono situati in pieno centro storico nei pressi del Comune. Per la cooperativa avere a disposizione la struttura è semplicemente necessario non solo per l’attività imprenditoriale, si prevede l’avvio lavorativo di 4 unità, ma soprattutto per dare impulso alle attività sociali e culturali concordate con lo stesso Comune e con le tre associazioni locali Archeoclub, Ecomuseo e Università del tempo libero. Tra l’altro il progetto prevede l’attivazione di un laboratorio con l’inserimento di soggetti svantaggiati e la realizzazione di una sala di regia.

Paolo Di Marco