Piazza Armerina: Covid-19, test sierologici positivi. Sospeso il mercato di domani

E’ stato sospeso in via cautelativa il mercato di domani, giovedì 11 Giugno, a Piazza Armerina.

Il sindaco Nino Cammarata lo ha comunicato su Facebook dopo che alcuni test sierologici effettuati a cittadini armerini hanno dato esito positivo.

“In via cautelativa e prudenziale – ha detto il sindaco – abbiamo sentito il dovere di sospendere il mercato in attesa dei tamponi che ci diranno se i soggetti sono effettivamente positivi”.