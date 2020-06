Libri. “Le corsie della vita” di Mario Rizzo, aneddoti e storie da una corsia di ospedale

“Era tutto pronto per impaginare, quando ho saputo di essere covid positivo. Una degenza di venticinque giorni ha dato forma alla mia idea di essere un paziente”.

Così racconta Mario Rizzo, medico internista dell’ospedale Umberto I di Enna, alla vigilia dell’uscita della sua ultima fatica letteraria “Le corsie della vita”, Maurizio Vetri editore.

Racconti da una corsia ospedaliera, spaccati di storie umane. Vicende drammatiche e aneddoti singolari. Sprazzi di vita ed episodi che permettono anche un sorriso. Fino all’ultimo spiazzante tornado del covid.

Il nuovo libro di Mario Rizzo è già nelle librerie, disponibile sul sito dell’editore www.mauriziovetrieditore.com, oltre che sulle più importanti piattaforme di vendita online.

“Ho bisogno di scrivere, di fissare tutto quello da fare – spiega l’autore che, oltre ad essere medico, è anche giornalista -. Ho bisogno di riempire foglietti svolazzanti con scalette di banali quotidianità, per potere spuntarle soddisfatto. Ma anche di annotare su un diario, di mettere in salvo qualcosa che mi ha lasciato un segno, che ho imparato e che temo di non trattenere a lungo nella mente. Una testimonianza scritta che il giorno non è passato invano, per riservarmi la possibilità di una rilettura aritmica, per riattivarne la conoscenza, per rimaterializzare il passato”.

Tanti i frammenti emersi dalla sua esperienza di medico.

“Quando poi – prosegue Rizzo – dall’iceberg di progetti è emerso il proposito di compattare questi frammenti di vita, li ho annodati ad un filo comune, con la presunzione che così non sarebbero andati dispersi. Ne è venuto fuori uno zibaldone di esperienze mediche e umane da un punto di osservazione necessariamente invadente. Racconti scritti per l’input attraente del fascino del passato che riaffiora. Notizie a volte estorte, talora riferite con il tono e l’atteggiamento di una confessione. Con la suggestione variabile di incontri capaci di rattristare, ma anche di concedere la condivisione di una risata liberatoria. Le storie raccontate, tutte reali, con le variazioni ovvie per il rispetto di vite private, tracciano un’attività che scandaglia l’intimità. Una raccolta di momenti di un lavoro che dà una conoscenza accelerata delle avversità della vita e una consapevolezza anticipata della morte. Malgrado questo, o forse proprio per questo, capace però di trasmettere un senso di leggerezza dell’esistenza”.

E’ proprio lì, in ospedale, che l’autore ha avvertito il fascino di storie complesse, al contatto con un’umanità variegata che trasmette il senso dell’imprevedibilità dell’esistenza, della fatica, ma anche della voglia di vivere.

Da paziente, poi, per un’infezione da coronavirus, ha avuto l’altro punto di osservazione di una corsia ospedaliera.

Mario Rizzo ha pubblicato con Maurizio Vetri editore anche i volumi “Il cordaro” e “L’acqua dentro”. Una parte del ricavato di “Le corsie della vita” contribuirà al programma di solidarietà alimentare del Comune di Enna.