Enna: Cgil, nuova sede in via Civiltà del Lavoro

Il sindacato dei pensionati Cgil (Spi-CGIL) di Enna comunica che da lunedì 8 giugno è operativa la sede di Enna Bassa in via Civiltà del Lavoro 15 G, accanto al Sunia.

La nuova sede offre i servizi per la tutela individuale e risposte di carattere previdenziale, assistenziale e fiscale. La nuova sede sarà anche un luogo di confronto e discussione sui problemi dei pensionati e degli anziani.

La sede sarà aperta da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00, numero telefonico 0935.531392.

Presso la Camera del Lavoro di Enna in via Carducci 16 rimane in essere comunque la sede provinciale per i pensionati.