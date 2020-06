La nuova rete anti-covid siciliana: punto di riferimento per Enna il San Marco di Librino e il Garibaldi di Catania

Rimodulato, alla luce dell’attuale quadro epidemiologico, il nuovo piano sanitario che congela sull’Isola 936 posti letto per possibili pazienti Covid, sui 3600 ipotizzati in piena epidemia. Ancora un ridimensionamento dei posti dedicati individuati dall’Assessore alla Salute Ruggero Razza, coadiuvato dal comitato scientifico, che coinvolgeranno 13 ospedali siciliani.

Secondo quando presentato oggi in VI Commissione, la Sicilia viene suddivisa in cinque bacini per appartenenza territoriale: Palermo-Trapani; Caltanissetta-Agrigento; Ragusa-Siracusa; Enna-Catania; Messina.

Per quanto riguarda Enna il punto di riferimento, in caso di pazienti positivi, dovrebbe essere l’ospedale San Marco di Librino, che fa capo al Policlinico di Catania. Sarebbero previsti 120 posti letto ordinari, 8 di terapia sub-intensiva e 32 di intensiva. Coinvolto anche il vecchio ospedale Garibaldi con l’attivazione di 70 posti Covid. Proprio in quest’ultimo rimane ricoverata la paziente affetta da Coronavirus albergata all’Oasi di Troina.

Per la “vicina” Caltanissetta in coppia con Agrigento, sono due i Covid hospital: il Sant’Elia di Caltanissetta che manterrà 60 posti letto e 8 di terapia intensiva e, in caso di esaurimento dei posti letto del presidio nisseno, Ribera, con 40 posti letto ordinari, 10 di terapia sub intensiva e 10 di rianimazione.

Attualmente in Sicilia risultano ancora contagiate 853 persone, 46 delle quali ricoverati. In provincia di Enna sarebbero ancora 5 i positivi (2 Agira, 2 Troina, 1 Enna). Di queste ore la notizia – divulgata dai sindaci Barbera e Licciardo – di zero contagi a Leonforte e Assoro, tra i comuni più colpiti.

In tutti i nosocomi rimarranno attivi – almeno per la “fase 2” – i pre-triage, per verificare prima di ogni accesso ospedaliero e attività operatoria la negatività dei pazienti.

Angela Montalto