Troina: azzerata la Tosap per tutto il 2020

Azzerata per il 2020 la tassa per l’occupazione del suolo pubblico e proposto il rinvio al 16 dicembre del pagamento dell’IMU per i cittadini e gli operatori economici in difficoltà.

Sono queste le prime misure di sostegno economico adottate dall’amministrazione comunale di Troina in seguito all’emergenza Covid-19.

“Abbiamo già incontrato le associazioni di categoria – ha comunicato il sindaco Fabio Venezia – e siamo a lavoro per varare ulteriori azioni di sostegno per i settori maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia. Non siamo nelle condizioni finanziarie di fare miracoli e lasciamo agli altri le facili promesse e le illusioni. Possiamo solo assicurare, con impegno e serietà, che faremo ogni possibile sforzo per dare un sostegno concreto all’economia del nostro territorio”.