Su Rai 2 stasera “La Fuitina sbagliata”, scenografie dell’ennese Paolo Previti

Stasera in tv in prima serata (Rai 2 alle ore 21,20) “La Fuitina sbagliata”, il film del duo comico siciliano I Soldi Spicci.

Il lungometraggio, girato interamente a Castelbuono, è uscito nell’ottobre del 2018 con un cast tutto siciliano e le scenografie firmate dall’ennese Paolo Previti.

Per Previti non si tratta della prima esperienza cinematografica. “La Fuitina sbagliata” è arrivata dopo “Rosso Malpelo” e “Malavoglia” di Pasquale Scimeca, “Mario soffia sulla cenere” di Alberto Castiglione e “Picciridda” di Paolo Licata.