Leonforte: annullata la Fiera di Sant’Antonio

Il sindaco di Leonforte Carmelo Barbera ha comunicato l’annullamento, con apposita ordinanza, della Fiera di Sant’Antonio prevista per i giorni 11, 12 e 13 giugno.

Tale scelta “considerato che la Fiera di Sant’Antonio – si legge sul sito del Comune – per la sua conformazione, disposizione ed ubicazione non consentirebbe il rispetto delle indicazioni contenute nel DPCM del 17 maggio 2020 e nell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 21 del 17 maggio 2020, che prevedono, in particolare, l’adozione di misure organizzative tali da consentire la delimitazione dei varchi di accesso e di uscita, i percorsi, la garanzia del contingentamento degli ingressi, il distanziamento interpersonale, il divieto degli assembramenti e la misurazione della temperatura corporea agli utenti al momento dell’ingresso con impedimento dell’accesso nel caso in cui la stessa dovesse risultare pari o superiore a 37,5°C”.