Enna: viabilità provinciale, prosegue in Prefettura la valutazione delle criticità

E’ proseguita stamattina presso la Prefettura di Enna l’attività di valutazione congiunta delle maggiori criticità della viabilità provinciale, promossa dal Prefetto, dott.ssa Matilde Pirrera, alla presenza delle Forze dell’Ordine, del Comandante della Sezione di Polizia Stradale, dei referenti del Libero Consorzio Comunale di Enna e dei Sindaci di Agira, Gagliano Castelferrato e Troina, comunità locali maggiormente interessate al tratto stradale oggetto di discussione.

L’incontro rappresenta un’appendice, a composizione allargata, della riunione già tenutasi lo scorso 27 maggio, a margine della quale la Prefettura ha provveduto all’integrazione del decreto prefettizio del 5 dicembre 2002, inserendo la SP21 tra i tratti stradali che presentano i parametri richiesti dalla normativa vigente per ammettere l’attività di controllo remoto del traffico.

Il direttore dei lavori del Libero Consorzio Comunale di Enna ha ribadito quanto già emerso nella precedente occasione in merito all’imminente consegna dei lavori alla ditta esecutrice che provvederà ad avviare l’attività nei successivi 15 giorni e ha, altresì, rappresentato la necessità di procedere ad un’accurata analisi di tutti i presidi idraulici, probabile causa dei dissesti che interessano specifici punti dell’asse viario.

Fondamentale il contributo degli amministratori locali che hanno portato l’interesse delle proprie comunità in maniera sinergica, in ragione dell’uniforme natura urgente dell’intervento programmato e del pari coinvolgimento dei Comuni che insistono lungo il tratto stradale.

In conclusione, ferma la necessità di procedere a studi geologici per superare le criticità dei tratti in frana, si è concordato l’avvio di un sopralluogo congiunto tra i tecnici del Libero Consorzio e i referenti della Polizia Stradale, coadiuvati dai referenti degli uffici comunali interessati, al fine di definire un cronoprogramma con l’individuazione delle priorità di intervento.