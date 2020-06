Enna: auto in fiamme al Belvedere

Auto in fiamme questa notte, intorno alle 23,30, nel parcheggio del Belvedere Marconi di Enna. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio. Il fuoco ha coinvolto anche altre auto vicine.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire la causa delle fiamme partite dalla vettura, una minicar. Nessun danno a persone.