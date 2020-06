Caltanissetta: cocaina e marijuana sequestrata alla villa comunale “Cordova”, due denunciati.

I poliziotti della sezione volanti hanno denunciato alla locale Procura della Repubblica una nissena 45enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e segnalato amministrativamente un 24enne di nazionalità senegalese per uso personale della stesse. Nel pomeriggio di domenica i predetti sono stati controllati dai poliziotti della volante di zona all’interno della villa comunale “Cordova”. I suddetti, alla vista della pattuglia della Polizia di Stato, hanno manifestato forte disagio che ha insospettito gli agenti. Alla donna, nel corso della perquisizione, all’interno della borsetta, è stata trovata una bustina in cellophane contenente cocaina. All’uomo, invece, è stata sequestrata una bustina di marijuana e uno spinello. Dalla dinamica dei fatti e di seguito agli accertamenti eseguiti dai poliziotti nel corso dell’intervento, la donna è stata denunciata per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, l’uomo per uso personale di marijuana. Le perquisizioni eseguite presso le abitazioni dei due controllati hanno avuto esito negativo. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.