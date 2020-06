Aidone: visite ai siti culturali, numeri incoraggianti

Numeri incoraggianti per il Comune di Aidone in merito alla prima settimana di apertura dei siti culturali regionali con ingresso gratuito da sabato 30 maggio a domenica 7 giugno.

Il Museo Archeologico, ha comunicato il sindaco Nuccio Chiarenza, ha registrato un totale di 558 ingressi, mentre a Morgantina ce ne sono stati 493.

L’accesso è stato contingentato, con fasce orarie a numero limitato secondo le disposizioni dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e Identità Siciliana e del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Inoltre, per la prima volta gli accessi sono stati regolamentati su scala regionale da un sistema elettronico di prenotazione obbligatoria, ancora in vigore.

Da oggi si tornerà a pagare il biglietto d’ingresso, ma per esigenze legate al contenimento dell’epidemia al momento permane l’obbligo della prenotazione. Per prenotare, basta accedere al sito (https://youline.eu/laculturariparte.html), scegliere data e fascia oraria e con la prenotazione recarsi in biglietteria.